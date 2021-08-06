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وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يلتقي أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية

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وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يلتقي أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يلتقي أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية

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التقي وفد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، بقيادات المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومن بينهم السفير عزت سعد مدير المجلس والسفير مروان بدر والدكتور السيد فليفل والدكتور أحمد حافظ أعضاء المجلس.

يأتى ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون مع كافة الجهات المؤثرة في المشهد الدبلوماسي والسياسي المصري .

وضم وفد التنسيقية كل من بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس الأمناء ومن أعضاء مجلس النواب النائبة أميرة صابر والنائب أحمد مقلد،والنائب طارق الخولي، والنائب عماد خليل والنائبة رشا أبوشقرة، ومن نواب مجلس الشيوخ النائب محمود القط، ود.هدى رؤوف، وحازم هلال، أعضاء التنسيقية.

وتعرف الوفد على أنشطة المجلس السياسية والبحثية، وناقش العديد من القضايا السياسية على رأسها سد النهضة ووجود إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الافريقي، والعلاقات المصرية الأمريكية والإفريقية، والعلاقات بين وأمريكا اللاتينية وكذا العديد من الموضوعات الأخري.

وأشاد ممثلو المجلس بأهمية الحوار مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كونها تضم كوادر سياسية شبابية ذوي تيارات فكرية مختلفة ومتنوعة، كما تم نقاش العديد من أوجه التعاون المشتركة بين المجلس والتنسيقية مستقبلا.

المصرى اليوم

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