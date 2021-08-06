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أهالي محرم بك «عايزين حق يوسف».. نزل يجيب عشا فطعنه مسجل في قلبه ( وصور)

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أهالي محرم بك «عايزين حق يوسف».. نزل يجيب عشا فطعنه مسجل في قلبه (فيديو وصور) أهالي محرم بك «عايزين حق يوسف».. نزل يجيب عشا فطعنه مسجل في قلبه ( وصور)

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فارق شاب يدعى يوسف احمد الحياة بطعنة في القلب أدمت قلوب اهالى منطقة بشاير الخير ومحرم بك بالاسكندرية ،قالت والدته ل «المصرى اليوم ،يوف كل حاجة في حياتى مجتهد في دراسته ومش كدا وبش دا كمان بيروح يساعد والده في ورشة الرخام عشان يجيب مصاريفه .

أضافت وهى تبكى قائلة احنا من سكان مرحم بك عند نادى الصيد لكن يوسف كان شغال مع ابوه في الورشة ورجع على عمه في منطقة بشاير الخير ،نزل يوسف يجب عشا ومرجعش تانى ،مسجل خطر لسه طالع من السجن من اسبوع فقط ثبته وخد ال معاه «خاتم ،انسيال،سلسلة»وسدد طعنة في قلب يوسف ومات ابنى في الحيال.

كاميرات المراقبة جابت ابنى وهو بيضرب ويموت وجابت المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبط قاتل يوسف ،احنا عايزين حق ابنى عايزين المتهم يتعدم زى ما حرمنى من ابنى حرمنى من نور عينى .

وقالت مدام امل صديقة والدة يوسف ،الضحية يوسف محبوب من الجميع والمنطقة كلها خرجت عشان تنتقم من المتهم وتجيب حق يوسف ،الاهالى كلهم بيطالبوا بحق يوسف .

المصرى اليوم

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