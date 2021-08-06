بينهم السبكى وتامر أمين ..حصاد الأسبوع من قضايا الفنانين والمشاهير

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شهدت محاكم الجنايات والجنح، الأسبوع الماضي عدد من القضايا الخاصة بالفنانين والمشاهير وتم تأجيلها إلى الدور المقبل.

الجمعة احمد فلوكس يفتح خزينة اسراره لعمرو الليثى و يكشف عن السحر الذى تعرض له - صورة أرشيفية

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة ٨ سبتمبر المقبل للحكم في استئناف الفنان أحمد فلوكس على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه في اتهامه بتهديد وإزعاج سيدة أعمال.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

تامر أمين - صورة أرشيفية

كما أجلت المحكمة الاقتصادية دعوى الإعلامي تامر أمين، التي تطالب الإعلامي عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه لجلسة ٨ سبتمبر، وكان هيثم عباس، المحامي، وكيلاً عن «أمين»، أقام دعوى تطالب «زيدان» بالتعويض، بعدما نشر «الأخير» مقاطع فيديو تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، مما أصابه بأضرار أدبية ومادية جسيمة، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام «الاقتصادية» للقضاء له بتعويضه.

القبض علي رجل الاعمال حسن راتب بتهمة تمويل علاء حسانين بالتنقيب عن الأثار - صورة أرشيفية

كما حددت المحكمة الاقتصادية جلسة ٨ سبتمبر المقبل للحكم في التحفظ على أموال المتهميْنِ حسن راتب وعلاء حسانين المعروف بـ «نائب الجن»، في اتهامهما بتشكيل عصابي للاتجار في قطع أثرية منهوبة واختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.كانت المحكمة الجلسة السابقة أجلت نظر التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين لعدم حضور المتهمين من محبسهما.

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كما قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة بالسجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى بتهمة تزوير محررات رسمية، في القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلى جنوب بنها والمقامة من الفنانة نهلة ذكي.

وتضمن أمر الإحالة أنه في غضون 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع موظف عام يعمل موثقا بمكتب توثيق العبور وشخص آخر مجهول بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم اتفق مع الثاني على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجنى عليها «نهلة ذكى عبدالله» فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلا صفة الأخيرة طالبا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام ذلك المجهول بمهرة بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليها فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، إحالة أوراق قضية المتهم بالاستيلاء على ٢٠٠ مليون جنيه من المواطنين بعد النصب عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين» ،إلى المحكمة المختصة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على ٢٠٠ مليون جنيه من المواطنين.

وكشفت التحقيقات بأن عدد المتهمين في القضية 10، بينهم 4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.