إيقاف المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات بسبب العنصرية فى الاوليمبياد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الجمعة، إيقاف باتريك موستر المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، حتى نهاية العام الجاري.

وذلك عقب إدلاءه بكلمات عنصرية خلال سباق عكس عقارب الساعة ضمن منافسات سباق الطريق للرجال في أولمبياد طوكيو 2020، وتقدم المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات البالغ عمره 54 عاما بالاعتذار مرارا، معترفا بخطأه.

وجرى ترحيل موستر من طوكيو إلى ألمانيا بعد سماعه عبر شاشات التلفاز وهو يحاول تحفيز دراج ألماني لتجاوز منافس إفريقي بعبارة "تجاوز سائقي الجمال.

وتم إعفاء المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات، من مهام عمله حتى إشعار أخر، بحسب ما أعلن الفريق الألماني للدراجات.