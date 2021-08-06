حملات مكبرة للتصدي لمحاولات البناء العشوائي ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإيقاف البناء المخالف، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ،حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة ،لضبط الشارع ورفع الإشغالات، وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المقاهي المخالفة بقرية بهنباي لتقديم الشيش للمواطنين ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تم التحفظ على ١٢ حالة إشغال طريق متنوعة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة لإزالة الإشغالات بامتداد ميدان الشهداء حتى مدخل الإبراهيمية، لفك الإختناقات المرورية وعودة الإنضباط لشوارع المدينة والميادين العامة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، ومسؤلى قسم الإشغالات بالمجلس وشرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وخفض الإزدحام والتكدس بالمنطقة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بغيته والقسم الهندسي، حملة إزالة كلية لعدد 2 مقبرة مقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية، بعزبة أسعد التابعة لقرية الشولية بالوحدة المحلية بغيتة على مساحة ٢٤ متر، كما قام مسئولي الوحدة المحلية بالعدلية والقسم الهندسي بالوحدة، بإزالة وفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي، بعزبة المحامي بقرية كفر أكياد التابعه لوحدة العدلية على مساحة ١٠٠ متر، وتمت الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.