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كيف تحصل على شهادة السفر في حال لم تحصل على لقاح كورونا ؟

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كيف تحصل على شهادة السفر في حال لم تحصل على لقاح كورونا ؟ كيف تحصل على شهادة السفر في حال لم تحصل على لقاح كورونا ؟

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أكد الدكتور مصطفي محمدي مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، أنه حتي الآن لا يوجد آليه للتطعيم بلقاح كوفيد 19 خارج منظومة التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالتطعيم المعد من قبل وزارة الصحة ولا توجد جهه أخرى لذلك، ولا يوجد مكان للتطعيم بمقابل مادي دون التسجيل على الموقع.

وقال «محمدي» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إنه بالنسبة للراغبين في السفر خارج ويحتاجون شهادة معتمدة فهناك نوعان الأول إذا كان المسافر حاصل على اللقاح بالفعل وفي هذه الحالة عليه التوجه لأحد المراكز المعده لذلك وسوف يتم اصدار الشهادة مقابل دفع ١٠٠ جنيه.

وأضاف «محمدي»، أنه في حال المسافر لم يحصل على اللقاح بعد، فعليه التسجيل على الموقع الالكتروني لحجز لقاح كورونا والخاص بالتطعيم في خانة المسافرين وسيتم استدعاءه خلال ٧٢ ساعه للتوجه لأحد المراكز المعده لذلك لتلقي اللقاح وإصدار الشهاده المعتمده بال QR Code

المصرى اليوم

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