محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بملاحقة «النباشين» و«فريزة القمامة» بالشوارع

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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع رؤساء الأحياء باستمرار الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين بجميع أحياء المحافظة، لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة، والتحفظ الفورى على الجونيات المستخدمة في عمليات الفرز،لما تسببه هذه الظاهرة من أضرار للمواطنين وتشويه للمظهر الحضارى.

وشدد المحافظ، على أنه لا تهاون في تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء، فضلا عن متابعة منظومة النظافة، وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.

وقال أن الحملات المفاجئة والدورية في نطاق الأحياء مستمرة للقضاء تماما على ظاهرة النباشين.

بدوره قال أحمد شحاتة مدير المركز الاعلامى لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، أن ظاهرة النباشين تعد من أحد أهم عوائق منظومة النظافة بالاسكندريه، حيث يقوم هؤلاء النباشين بتشويه المظهر العام للشارع ويعملون على افتراش القمامة بالشوارع.

وأوضح «شحاته»، لـ«المصرى اليوم»، أن «الفريزة» يقومون بإهدار مجهود الشركة بالإضافة إلى قيامهم بالتعدي على العاملين ومحاولتهم اليومية لتعطيل العمل بأكثر من مكان، حيث يتم منع العاملين بالشركة من أداء أعمالهم إلا بعد انتهائهم من الفرز أولاً، مشيرا إلى أن الشركة سعت إلى دمج هذه الفئه للعمل ضمن إطار قانوني سليم لكن للأسف لا توجد أي استجابة نتيجة العائد المالي الكبير الذي تقوم هذه الفئه بتحقيقه، وهذا المال كما هو معلوم اقتصاد خفي غير مراقب من الجهات الضريبه نظراً لأنهم يعملون في إطار غير شرعي.

وأوضح أنه نظرا لتفشي الظاهرة في كافة الشوارع حتى الكورنيش، حاولت إدارة الشركة إيجاد نظام بديل لجمع المخلفات، وتم تشكيل لجان لدراسة الأمر برئاسة المهندس محمد عبداللطيف العضو المنتدب للشركة وعضوية ابراهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضرية وعدد من رؤساء القطاعات، وتم الاستقرار على نظام الجمع السكني بالصفارة، وتم بالفعل تطبيق النظام الجديد للجمع في العديد من المربعات السكنية ببعض الأحياء المختلفة.

محافظ الاسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بملاحقة "النباشين" و"فريزة القمامة" بالشوارع (صور)

محافظ الاسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بملاحقة "النباشين" و"فريزة القمامة" بالشوارع (صور)

محافظ الاسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بملاحقة "النباشين" و"فريزة القمامة" بالشوارع (صور)

محافظ الاسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بملاحقة "النباشين" و"فريزة القمامة" بالشوارع (صور)