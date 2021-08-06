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إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 200 متر بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 200 متر بأرمنت غرب الأقصر إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 200 متر بأرمنت غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وصرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض أملاك الدولة، موضحا أن المخالفة عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 200 متر بناحية قرية الرياينة .

وأضاف انه تم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة .

المصرى اليوم

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