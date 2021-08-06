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لصفعه مُعلما.. جلسة عرفية بالعريش تغرم سائقا 360 ألف جنيه

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لصفعه مُعلما.. جلسة عرفية بالعريش تغرم سائقا 360 ألف جنيه لصفعه مُعلما.. جلسة عرفية بالعريش تغرم سائقا 360 ألف جنيه

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قررت جلسة عرفية، عقدت في مدينة العريش، تغريم سائق من مدينة العريش مبلغ 360 ألف جنيه لقيامه بصفع مدرس من مدينة رفح على وجهه أثر مشادة كلامية نشبت بينهما داخل موقف السيارات في مدينة العريش.

تعود القضية إلى عدة أيام عندما وقعت مشادة كلامية بين سائق من مدينة العريش ومدرس من مدينة رفح، في موقف السيارات بالعريش، لخلاف حول أجرة الركوب، فقام السائق بصفع المدرس.

وعقدت جلسة عرفية بحضور عدد من عواقل مدينتي العريش ورفح، في أحد المقاعد بمدينة العريش، حيث أصدر القاضي العرفي حكمًا بتغريم السائق مبلغ 360 ألف جنيه للتعدي على المدرس وعدم الرد على أسرته لمدة 11 يومًا.

وثمن القاضي الصفعة على الوجه بمبلغ 250 ألف جنيه وعدم الرد على أسرة المدرس طوال 11 يوما بمبلغ 110 ألف جنيه أي أن اليوم بألف جنيه، ليبلغ الحق 360 ألف جنيه.

وفور صدور الحكم تنازلت عائلة المدرس عن مبلغ 100 ألف جنيه إكرامًا لله وللرسول و160 ألف جنيه أخرى أكرامًا لمن حضر من كبار وعواقل عائلة السائق وباقي عائلات العريش، فيما تبقي 100 ألف جنيه يتم دفعها للمدرس من قبل أسرة السائق أو من يكفله «الكفيل»، وفي حالة قيام السائق برفع راية بيضاء في موقف السيارات التي شهدت الواقعة، تقوم أسرة المدرس بالتنازل عن المائة ألف جنيه.

المصرى اليوم

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