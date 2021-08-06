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رئيس «جامعة الأقصر» يتفقد مقار اختبارات القدرات بالكليات

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رئيس «جامعة الأقصر» يتفقد مقار اختبارات القدرات بالكليات رئيس «جامعة الأقصر» يتفقد مقار اختبارات القدرات بالكليات

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تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مقار اختبارات القدرات بالجامعة والمقرر انطلاقها، غدا السبت 7 أغسطس الجاري بكليتى السياحة والفنادق والفنون الجميلة.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق كافة الاحترازية لمواجهة المستجد مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد وتعقيم مقار أداء الاختبارات بصورة مستمرة، والالتزام بالشفافية في مختلف مراحل الامتحانات وإلزام الطلاب بإحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة من الفيروسات، وارتدائها أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

وفي ختام جولته، عقد رئيس الجامعة، اجتماعا مع عميد ووكلاء كليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق، للوقوف على اخر استعدادات الكليتين لاستقبال الطلاب الراغبين في اجراء اختبار القدرات، موجها بضرورة الالتزام بالإرشادات العامة لأداء الاختبارات في سهولة ويسر.

المصرى اليوم

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