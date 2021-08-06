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بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي أصبح حديث الصباح والمساء في الشارع الأهلاوي بعدما ارتبط اسمه بالانتقال رسميا لصفوف الأهلي مساء اليوم الجمعة وفقا لعدة تقارير جنوب أفريقية مساء أمس.

نشرت صحيفة «تايمز لايف» الجنوب إفريقية تقريراً عن قرب نهاية المفاوضات بين بيرسي تاو Percy Tau والنادي الأهلي المصري، والتي بدأت منذ فترة حيث يريد المدير الفنى للنادي الأهلي التعاقد مع مواطنه الجنوب إفريقي .

وأكدت الصحيفة الجنوب إفريقية أن الأهلي سيتعاقد رسمياً مع بيرسي تاو اليوم الجمعة 6-8 -2021 لينتقل اللاعب من برايتون الإنجليزي إلى النادي الأكبر في إفريقيا.

وبحسب الصحيفة الجنوب إفريقية فإن برايتون والأهلي توصلاً لاتفاق نهائي لإتمام الصفقة المنتظرة من الجماهير الحمراء .

وارتبط اسم اللاعب بيرسي تاو الجنوب إفريقي باسم الأهلي في الايام الماضية، بعد تداول أنباء عن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تصريحات المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بأن الأهلي سيتعاقد مع لاعب من جنوب إفريقيا في الميركاتو الصيفي دون الإفصاح عن هوية اللاعب، مؤكدأ أنه ليس سيرنو لاعب صنداونز، أو لورش لاعب أورند بيراتس، أو أي لاعب من لاعبي فريق صن دوانز، حتى لا تتم محاكمته على التفاوض مع لاعبي ناديه السابق قبل الانتقال للأهلي.