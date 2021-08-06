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آبل توفر أدوات حماية خاصة للأطفال في هواتف "آيفون"

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آبل توفر أدوات حماية خاصة للأطفال في هواتف "آيفون" آبل توفر أدوات حماية خاصة للأطفال في هواتف "آيفون"

آبل توفر أدوات حماية خاصة للأطفال في هواتف

كشفت تقارير صحفية عالمية عن استعداد شركة "آبل" الأمريكية عن توفيرها أدوات حماية خاصة للأطفال في هواتف "آيفون" وكافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالشركة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن آبل ستوفر أدوات جديدة تقوم بعمل مسح شامل داخل أجهزة آيفون، للبحث عن أي صور يمكنها أن تمثل إساءة معاملة للأطفال، في إطار جهودها المتعلقة بضمان سلامة الأطفال.

وستضمن آبل تلك الأدوات الجديدة في التحديثات الجديد لنظام تشغيل "آي أو إس 15" و"وتش أو إس" و"ماك أو إس"، في وقت لاحق من هذا العام.

وستوفر تلك الأدوات حماية شاملة للأطفال سواء عبر الرسائل أو الصور أو حتى مساعدها الصوتي الذكي "سيري"، عن طريق إرسال إشعارات جديدة تحذر الأطفال ووالديهم، عندما يتلقون أو يرسلون أي صورا غير لائقة أو مناسبة للأطفال، وستقوم بإخطار والديه إذا ما قرر الطفل المضي قدمًا في تصفح ذلك المحتوى غير اللائق أو المناسب لهم.

وتستخدم أدوات "آبل" الجديدة تقنيات التعلم الآلي، حيث لا تطمئن الشركة مستخدميها بأنها لا تتصفح بنفسها أي محتوى خاص بالمستخدم بل سيكون عبارة عن أدوات تستخدم الذكاء الصناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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