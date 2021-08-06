استهدف 40 متدرباً.. برنامج تدريبي عن الألياف الضوئية بأسوان

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شهد مركز إبداع جامعة أسوان إطلاق مشروع البرنامج التدريبي في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، في إطار بروتوكول تعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (NTRA) وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) والمعهد القومي للاتصالات (NTI) بالتنسيق مع أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

وقالت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ اللواء أشرف عطية بالأستفادة من كل الفرص التي من شأنها الإرتقاء بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية في التخصصات المختلفة، تم عقد هذا البرنامج الذي يهدف لتدريب المتخصصين على أعمال صيانة واختبارات شبكات الألياف الضوئية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وطبقاً للكود المصري لأسس تصميم وأشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية.

وأوضحت بأن البرنامج أستهدف تدريب (٤٠ ) متدرباً من إدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمحافظة أسوان بقسم الشبكات والمراكز التكنولوجية، كما تضمن أيضاً ذوي المهارات الخاصة، وكشفت غادة أبوزيد بأن البرنامج شمل التدريب على أساسيات التعامل مع شبكات الألياف الضوئية والتدريب العملى على طرق اللحام والموصلات (النهايات الطرفية) Splicing and Termination وتصميم وتوصيل الشبكات الداخلية ومراكز البيانات Data Centers & LAN، لافته بإن التدريب تضمن أيضاً تصميم وتوصيل شبكات الفيبر للمنازل. FTTH Installations وأختبارات الفيبر وإعداد التقارير Fiber Network Testing .