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الشرقية تنجح في تحويل 25778 فدان أرض زراعية لنظام الري الحديث

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الشرقية تنجح في تحويل 25778 فدان أرض زراعية لنظام الري الحديث الشرقية تنجح في تحويل 25778 فدان أرض زراعية لنظام الري الحديث

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قال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تماشياً مع خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع الري الحديث ، فقد قامت المديرية بعقد ندوات إرشادية للمزارعين للتوعية والتعريف بأهمية الري المطور، وضرورة التحول من الرى بالغمر إلى الري بالتنقيط ، مشيراً إلى خلال الفترة من 30 / 6 /2020 إلى 29 / 7 /2021 ،تم الإنتهاء من تحويل مساحة 25778 فدان الي نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدان عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية، لافتا الي أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية، لشرح خطة المحافظة خلال الـ 3 سنوات القادمة للتحول من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهد المبذول من مديرية الزراعية في تطبيق نظام الري الحديث، مؤكداً علي رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع مديري الإدارات الزراعية لتنظيم الندوات الإرشادية للفلاحين، وتعريفهم بأهمية النظم الحديثة في الري والزراعة، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع المزارعين على إستخدام نُظم الري الحديث، لما تقدمه من توفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها، وتقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي وكذلك توفير مساحات إضافية من الأراضي القديمة، التى كانت تستخدم كمراوي ومساقى مفتوحة، مشيراً إلى أن إستخدام نُظم الري الحديث يُساهم في زيادة الفرص الإستثمارية، وتحقيق عدالة توزيع المياه ذات الجودة على المزارعين.

المصرى اليوم

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