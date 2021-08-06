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جامعة القاهرة تنعى حسب الله الكفراوي: من أبرز الوزراء الذين مروا على

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جامعة القاهرة تنعى حسب الله الكفراوي: من أبرز الوزراء الذين مروا على مصر جامعة القاهرة تنعى حسب الله الكفراوي: من أبرز الوزراء الذين مروا على

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نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق ونقيب المهندسين الأسبق، والذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 91 عامًا.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور الخشت، إن‏ الراحل قامة كبيرة ورمز من رموز الهندسة المدنية في ، وهو واحد من أبرز الوزراء الذين مروا على مصر فقد وضع بصمته على العديد من المشروعات العمرانية في مصر، وقدم للوطن من خلال المناصب القيادية التي ترأسها خدمات عظيمة استطاع بها أن يخلد اسمه في ذاكرة المصريين ويحظى بالإعجاب الشديد من الجميع حتى أطلق عليه لقب «أبوالمدن الجديدة».

المصرى اليوم

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