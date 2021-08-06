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«عبرنا سنوات عجاف».. حزب المؤتمر يهنئ بالذكري السادسة لافتتاح قناة السويس

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«عبرنا سنوات عجاف».. حزب المؤتمر يهنئ السيسي بالذكري السادسة لافتتاح قناة السويس «عبرنا سنوات عجاف».. حزب المؤتمر يهنئ بالذكري السادسة لافتتاح قناة السويس

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أصدر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بيانا بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس قناة السويس الجديدة.

وقال الحزب، في بيانه، أن فخورة بالإنجازات التي تتحقق على أراضيها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح .

وقال الربان صميدة، إن الاحتفالات بمرور 5 سنوات على إفتتاح قناة السويس تشير إلى أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو التنمية الشاملة المستدامة وفق رؤية ثاقبة لقائدها الرئيس السيسي.

ولفت رئيس المؤتمر، أن التطوير الذي شهدته القناة في السنوات الخمس لم يحدث في تاريخها من خلال تدشين ثلاث قاطرات جديدة بترسانة بورسعيد البحرية والاستعداد لتدشين القاطرة الرابعة في مدة قياسية لم تتجاوز عام بمعدل تدشين قاطرة كل ثلاثة أشهر، كما يتم تحديث أسطول كراكات الهيئة بضم “الكراكة مهاب مميش” أحدث وأكبر كراكات الهيئة، وكراكة“حسين طنطاوي” وبناء عشرة لنشات جديدة بشركات الهيئة التابعة.

واكد صميده، أن بناء انفاق أسفل القناة هو حلم يتحقق على يد الرئيس السيسي لربط سيناء بالوادي فعليا وليست شعارات تم رفعها في العهود السابقة.

وأوضح صميده، أن حزب المؤتمر ينتهز الفرصة ويهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الذكري العزيزة على الشعب المصري كله وعلي العالم، كما يؤكد الحزب مساندته لكل مايقوم به الرئيس من أجل تنمية مصر وإعادة الأمن والاستقرار إليها والعبور بها من سنوات عجاف مرت بها.

كما هنأ الحزب، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة وجميع العاملين في القناة بهذه الذكرى الغالية وعلي الجهد المبذول الذي جعل القناه اهم شريان مائي عالمي، رفع تصنيفها وقدرتها على مواجهة تحديات المنافسة.

المصرى اليوم

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