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بث مباشر .. جيانا فاروق نصف نهائي اولمبياد طوكيو فى الكاراتيه

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بث مباشر .. جيانا فاروق نصف نهائي اولمبياد طوكيو فى الكاراتيه بث مباشر .. جيانا فاروق نصف نهائي اولمبياد طوكيو فى الكاراتيه

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ضمنت لاعبة الكاراتيه، جيانا فاروق، ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو الحالي، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كيلوجراما، اليوم الجمعة.

وتواجه جيانا فاروق اللاعبة الصينية بطلة العالم الآن الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة على أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن اكسترا 1 المفتوحة.

وحققت جيانا (26 عاما)، ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، على البيروفية ألكسندرا فانيسا جراندي ريسكو 2-0، بضربتي «يوكو»، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروجينا 2-1، والمغربية ابتسام صديني 5-0.

وتبقى لجيانا مباراة واحدة في هذا الدور مع الصربية يوفانا بركوفيتش، لتحديد صدارة المجموعة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.

وكانت أحرزت ثلاث برونزيات في الألعاب الحالية، عبر سيف عيسى في وزن 80 كيلوجراما، وهداية ملاك في وزن 57 كيلوجراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم «كيشو» في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوجراما.

المصرى اليوم

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