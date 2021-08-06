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وزير الرياضة ورئيس اتحاد اليد فى اليابان لمؤازرة فى مباراتة مع إسبانيا

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وزير الرياضة ورئيس اتحاد اليد فى اليابان لمؤازرة المنتخب فى مباراتة مع إسبانيا وزير الرياضة ورئيس اتحاد اليد فى اليابان لمؤازرة فى مباراتة مع إسبانيا

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وصل اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة والدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة التي تدير شؤون اتحاد اليد، من أجل حضور مباراة منتخب اليد مع إسبانيا المقررة صباح غد السبت، مع نظيره الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأصبح منتخب أول فريق عربي وإفريقي يصعد لنصف النهائي عبر تاريخ المنافسات الأوليمبية.

وتضم قائمة منتخب مصر: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد على – عمر الوكيل «بكار» – يحيى الدرع – على زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد «دودو» – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المصري في أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبوزيد مدير المنتخب.

المصرى اليوم

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