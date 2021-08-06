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وصل اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة والدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة التي تدير شؤون اتحاد اليد، من أجل حضور مباراة منتخب اليد مع إسبانيا المقررة صباح غد السبت، مع نظيره الإسباني في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأصبح منتخب مصر أول فريق عربي وإفريقي يصعد لنصف النهائي عبر تاريخ المنافسات الأوليمبية.
وتضم قائمة منتخب مصر: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد على – عمر الوكيل «بكار» – يحيى الدرع – على زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد «دودو» – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.
ويترأس بعثة المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبوزيد مدير المنتخب.