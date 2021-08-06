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الطب الشرعى يكشف خنق «نجلاء» بالإيشارب.. الكاميرات توثق جريمة فى عيادة طبيب البحيرة

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كشف تقرير الطب الشرعي، تفاصيل جديدة في مقتل نجلاء نعمة الله «فتاة كفر الدوار» داخل عيادة طبيب في مول شهير بمحافظة البحيرة، أن المجني عليها توفت بسبب إسفكسيا الخنق ، وقال إن المتهمين استخدموا الإيشارب الذي كانت ترتديه الضحية وقت الحادث، في تنفيذ الجريمة، كما كشف التقرير وجود كدمات متفرقة بجسد المجني عليها بالإضافة إلى تهتك بالرأس، مما يؤكد أن المتهمين قاموا بضربها على الرأس قبل خنقها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أمن مول شهير بوقوع جريمة قتل فتاة تعمل في عيادة عيون بمنطقة كفر الدوار في محافظة البحيرة، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص ومناظرة الجثة، تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وكدمات متفرقة في رأس وجسد المجني عليها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتل شيماء في العقد الثاني من عمرها والتي تعمل سكرتيرة بعيادة طبيب عيون في مول شهير في المحافظة، مؤكدين أن الفتاة تتمتع بسمعة طيبة بين زملائها في العمل، وتفاعل عدد كبير على السوشيال ميديا مع خبر قبض الأجهزة الأمنية على 3 متهمين متورطين فى قتل المجني عليها.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

أكدت التحريات أن الأجهزة الأمنية بدأت بفحص أكثر من 12 شخصا مشتبه فيهم من المناطق المجاورة لمكان وقوع الجريمة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لعدد من شهود العيان من المترددين على عيادة طبيب العيون التي تعمل بها المجني عليها.

وأقرأ أيضا: مقطع فيديو 130 ثانية يوثق جريمة قتل «فتاة كفر الدوار» في عيادة طبيب العيون

وقالت التحريات إن مقطع مدته 130 ثانية تم العثور عليه من إحدي كاميرات المراقبة كشف الجناة ووثق لحظة تنفيذ الجريمة وهروب المتهمين من المول، وتم رصد تحركات المتهمين الثلاثة والقبض عليهم بعد 48 ساعة من الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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