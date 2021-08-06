طوكيو 2020 .. مهاب مهيمن يودع منافسات الغطس

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ودع مهاب مهيمن، لاعب المنتخب المصري للغطس، منافسات المنصة الثابتة سلم 10 أمتار، بعدما جاء في المركز 23 بدورة الألعاب الأولمبية.

واحتل مهاب، المركز 23 في ترتيب العام للتصفيات بإجمالي 318.55 نقطة في 6 محاولات، ولم ينجح في التأهل لنصف النهائي، حيث يتأهل أول 18 لاعبا من 29 لاعبًا.

مهاب حصد 49.20 نقطة في المحاولة الأولى، و58.50 نقطة في المحاولة الثانية، و47.85 نقطة في المحاولة الثالثة، و و56.00 نقطة في المحاولة الرابعة، و59.40 نقطة في المحاولة الخامسة، و47.60 نقطة في المحاولة السادسة.

وكان مهاب مهيمن قد نجح في تحقيق إنجاز تاريخي لمصر في منافسات نهائي المنصة المتحركة سلم 3 أمتار، الذي أنهاه في المركز 11.

وحصد مهاب 350 نقطة بعد 6 محاولات ليحتل المركز 11 في النهائي الذي يضم 12 لاعبًا، في إنجاز كبير لم يتحقق منذ 73 عامًا.

وكان آخر إنجاز مصري في الغطس، هو احتلال كمال علي حسن المركز السابع في منافسات المنصة المتحركة سلم 3 أمتار بأولمبياد لندن 1948، والمركز 12 بمنافسات المنصة المتحركة سلم 10 أمتار بنفس الأولمبياد