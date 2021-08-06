أخبار عاجلة

بيقول بابا وwelcome .. شوف البغبغان حمزة وهو بيرقص وبيبوس صاحبه -
ممثلة مكسيكية تحمل وهى 68 سنة وتقترب من دخول موسوعة جينيس -
إلهان عمر اتجوزت شقيقها؟ ???? تحليل DNA للنائبة الأمريكية يزعم زاوجهم لأجل الإقامة -
هام.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة✋ -
لسة طالع من البيضة.. شوف أجمل بغبغان في العالم -
القرود هربت وهاجمت الناس بالطوب بالجيزة ⛔ حديقة الحيوان بتجهز لهم فخ المخدر -
حقيقة غرامات قانون المرور الجديد ✋ الداخلية تكشف التفاصيل -
عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة ورثها أب عن جد -
سيف زاهر لأول مرة مع ابنه وبنته ???? كنت بشترى هدوم بالقسط أيام الكحرته ✋ -
جوزها صعيدي وتحكم مدينة بكندا.. المصرية دورين أسعد حماتى علمتنى الأكل المصرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طوكيو 2020 .. مهاب مهيمن يودع منافسات الغطس

Print
طوكيو 2020 .. مهاب مهيمن يودع منافسات الغطس طوكيو 2020 .. مهاب مهيمن يودع منافسات الغطس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ودع مهاب مهيمن، لاعب المصري للغطس، منافسات المنصة الثابتة سلم 10 أمتار، بعدما جاء في المركز 23 بدورة الألعاب الأولمبية.

واحتل مهاب، المركز 23 في ترتيب العام للتصفيات بإجمالي 318.55 نقطة في 6 محاولات، ولم ينجح في التأهل لنصف النهائي، حيث يتأهل أول 18 لاعبا من 29 لاعبًا.

مهاب حصد 49.20 نقطة في المحاولة الأولى، و58.50 نقطة في المحاولة الثانية، و47.85 نقطة في المحاولة الثالثة، و و56.00 نقطة في المحاولة الرابعة، و59.40 نقطة في المحاولة الخامسة، و47.60 نقطة في المحاولة السادسة.

وكان مهاب مهيمن قد نجح في تحقيق إنجاز تاريخي لمصر في منافسات نهائي المنصة المتحركة سلم 3 أمتار، الذي أنهاه في المركز 11.

وحصد مهاب 350 نقطة بعد 6 محاولات ليحتل المركز 11 في النهائي الذي يضم 12 لاعبًا، في إنجاز كبير لم يتحقق منذ 73 عامًا.

وكان آخر إنجاز مصري في الغطس، هو احتلال كمال علي حسن المركز السابع في منافسات المنصة المتحركة سلم 3 أمتار بأولمبياد لندن 1948، والمركز 12 بمنافسات المنصة المتحركة سلم 10 أمتار بنفس الأولمبياد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال