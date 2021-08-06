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"الموارد البشرية" بحائل تنفذ جولات لمتابعة قرارات التوطين

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"الموارد البشرية" بحائل تنفذ جولات لمتابعة قرارات التوطين "الموارد البشرية" بحائل تنفذ جولات لمتابعة قرارات التوطين
شملت جميع الأنشطة التجارية.. لتمكين الكفاءات الوطنية

نفذ فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل، ممثلاً بإدارة التفتيش، أمس، جولات رقابية على الأنشطة التجارية الموطّنة للتأكد من مدى تطبيق قرارات التوطين.

وقال مدير عام الفرع بمنطقة حائل فريح العياد: الحملات التي شملت جميع الأنشطة التجارية تهدف إلى متابعة التوطين لتمكين الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات للعمل في جميع المجالات المتاحة .

ودعا في حال وجود ملحوظات أو مخالفات إلى الإبلاغ عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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