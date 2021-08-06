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لابورتا: ليو ميسي فعل كل ما في وسعه للتجديد .. وقواعد اللعب النظيف منعتنا من التجديد له

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لابورتا: ليو ميسي فعل كل ما في وسعه للتجديد .. وقواعد اللعب النظيف منعتنا من التجديد له لابورتا: ليو ميسي فعل كل ما في وسعه للتجديد .. وقواعد اللعب النظيف منعتنا من التجديد له

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عقد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة للحديث عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة.

وأصدر نادي برشلونة بيان رسمي أمس الخميس أكد عدم تجديد ميسي لعقده مع النادي، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بقواعد رابطة الليجا وليس رغبة اللاعب في الرحيل.

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي: «الخسائر والديون مرتفعة للغاية في برشلونة وقواعد رابطة الليجا منعتنا من التعاقد مع ميسي».

وأضاف: «تخضع لقواعد اللعب المالي النظيف الأرقام التي قدمتها لنا كانت أسوأ مما قدموه في البداية».

وتابع: لدينا رواتب كبيرة ولا تسمح بوجود هامش للتعاقد مع لاعب بحجم ميسي«.

وأكد لابورتا: اللاعب الارجنتيني أراد البقاء في برشلونة، لكن كنا نحتاج إلى الالتزام بالقواعد«.

وأضاف:«ميسي أثبت أنه يحب برشلونة جداً إنه لاعب له له جذوره مع برشلونة لكن كان علينا المحافظة على النادي».

وأتم: «ليو ميسي صنع التاريخ هنا إنه اللاعب الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي».

«ليو ميسي فعل كل ما في وسعه للتجديد، ليس لدينا ما نوبخه عليه».

المصرى اليوم

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