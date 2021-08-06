وزير الإعلام اليمني يدعو الأحزاب في بلاده إلى المضي نحو مصالحة وطنية

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لتجاوز خلافاتها وطي صفحة الماضي

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني؛ الأحزاب والمكونات السياسية في بلاده، إلى تجاوز خلافاتها، وطي صفحة الماضي وتقديم التنازلات لأجل اليمن، والمضي في خطوات حقيقية نحو مصالحة وطنية.

وقال الإرياني؛ في تصريح بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ": "إن استمرار الخلافات والتباينات بين بعض المكونات السياسية والوطنية المناهضة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية والمشروع التوسعي الإيراني، واستجرار الماضي بكل سلبياته وتراكماته، لم يعد مبرراً ولا مقبولاً، في ظل التهديد الخطير والوجودي الذي يستهدف اليمن".

وعدَّ وزير الإعلام اليمني، المصالحة الوطنية، وتوحيد الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ بمنزلة الطريق الوحيد لاستعادة الدولة والخلاص من ميليشيا الحوثي الإرهابية.