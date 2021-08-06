أخبار عاجلة

بيقول بابا وwelcome .. شوف البغبغان حمزة وهو بيرقص وبيبوس صاحبه -
ممثلة مكسيكية تحمل وهى 68 سنة وتقترب من دخول موسوعة جينيس -
إلهان عمر اتجوزت شقيقها؟ ???? تحليل DNA للنائبة الأمريكية يزعم زاوجهم لأجل الإقامة -
هام.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة✋ -
لسة طالع من البيضة.. شوف أجمل بغبغان في العالم -
القرود هربت وهاجمت الناس بالطوب بالجيزة ⛔ حديقة الحيوان بتجهز لهم فخ المخدر -
حقيقة غرامات قانون المرور الجديد ✋ الداخلية تكشف التفاصيل -
عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة ورثها أب عن جد -
سيف زاهر لأول مرة مع ابنه وبنته ???? كنت بشترى هدوم بالقسط أيام الكحرته ✋ -
جوزها صعيدي وتحكم مدينة بكندا.. المصرية دورين أسعد حماتى علمتنى الأكل المصرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار

Print
أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار
لتقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة

أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار

انخفضت الذهب، اليوم، لتقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ تعرّض الذهب لضغوطٍ من الدولار الأقوى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1799.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1802.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت بنحو 1.4 % في الأسبوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

مسؤول الهيلتون يرد: "أسعارنا موحدة" وبعض الشركات تتلاعب بالعروض.. والسائح السعودي في صدارة اهتمامنا

مسؤول الهيلتون يرد: "أسعارنا موحدة" وبعض الشركات تتلاعب بالعروض.. والسائح السعودي في صدارة اهتمامنا

في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%

في 7 أشهر.. أسعار الحديد تقفز 31%