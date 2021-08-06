أخبار عاجلة

بيقول بابا وwelcome .. شوف البغبغان حمزة وهو بيرقص وبيبوس صاحبه -
ممثلة مكسيكية تحمل وهى 68 سنة وتقترب من دخول موسوعة جينيس -
إلهان عمر اتجوزت شقيقها؟ ???? تحليل DNA للنائبة الأمريكية يزعم زاوجهم لأجل الإقامة -
هام.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة✋ -
لسة طالع من البيضة.. شوف أجمل بغبغان في العالم -
القرود هربت وهاجمت الناس بالطوب بالجيزة ⛔ حديقة الحيوان بتجهز لهم فخ المخدر -
حقيقة غرامات قانون المرور الجديد ✋ الداخلية تكشف التفاصيل -
عم سيد أقدم بائع لحمة رأس ضاني في مصر: 60 عام في المهنة ورثها أب عن جد -
سيف زاهر لأول مرة مع ابنه وبنته ???? كنت بشترى هدوم بالقسط أيام الكحرته ✋ -
جوزها صعيدي وتحكم مدينة بكندا.. المصرية دورين أسعد حماتى علمتنى الأكل المصرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. تعرَّف على أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي

Print
بالفيديو.. تعرَّف على أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي .. تعرَّف على أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي

بالفيديو.. تعرَّف على أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي

قالت الضابطة الأمريكية ميساء أوزا؛ إن تمسكها بحجابها خلال عملها بسلاح الجو أسهم في إحداث تغييرات مهمة في سياسة الجيش المتعلقة بالتكيف الديني.

"أوزا"؛ أوضحت في مقاطع حديثة، أنها ترتدي الحجاب بكل فخرٍ، مشيرة إلى أنها لم ترَ أيَّ مسلمةٍ أخرى ترتدي الحجاب بالزي الرسمي عندما انضمت لأول مرة لسلاح الجو.

وأضافت، أنها قاتلت من أجل حقها في ارتداء الحجاب، إلى جانب الملابس الدينية الأخرى في سلاح الجو.

وأشارت إلى أن "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي" ومجموعات أخرى ساعدتها على التوجيه القانوني بخصوص حقها في ارتداء الحجاب، وبفضل الجهود القانونية، غيّر سلاح الجو سياسته بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)

«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)