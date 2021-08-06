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اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي

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الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي
أكّدت أهمية ردع نظام طهران ومحاسبته على السلوكيات الضارّة

الحكومة اليمنية تستنكر التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي

استنكرت وزارة الخارجية اليمنية، التهديد الإيراني للملاحة في الخليج العربي، واستهداف السفن التجارية، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأكّدت في بيان لها، بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أهمية ردع النظام الإيراني ومحاسبته على السلوكيات الضارّة، التي ينتهجها في المنطقة، بدءاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإنشاء وتسليح وتمويل الميليشيات الإرهابية، وصولاً إلى التهديد الخطير لحركة الملاحة البحرية، الذي جاء متزامناً لاستقبال الرئيس الجديد للنظام الإيراني، ممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتأكيد استمرار طهران في النهج نفسه والسلوك ذاته غير المقبول.

وأشار البيان إلى تحذير اليمنية منذ وقت مبكر من هذا السلوك المشين، الذي كان اليمن إحدى ضحاياه، مشددة بأهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات تلزم النظام الإيراني بتعديل سلوكه، والكف عن هذه الممارسات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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