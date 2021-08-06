أخبار عاجلة

تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات -
احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج -
عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين -
جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش -
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام

Print
الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام
موقف الميليشيا السلبي تجاه السلام لم يتغير منذ بدء عدوانها على الشعب اليمني

الحكومة اليمنية تحمّل المتمردين الحوثيين مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام

حمّل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام في اليمن.

وقال خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن المنتهية فترة عمله، يان كراوسر؛ في الرياض: "إن حكومة بلاده أبدت مرونة وتنازلات، سعياً منها لتحقيق تطلعات اليمنيين في تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث"، مضيفاً أن هذه المرونة قوبلت بتعنّت وصلف غير مبرّر من قِبل الميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكّد ابن مبارك، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن موقف الميليشيا السلبي تجاه السلام لم يتغير منذ أن شنّت عدوانها على الشعب اليمني، مشدّداً على ممارسة أقصى الضغوط لدفع الميليشيا نحو السلام.

من جانبه، أكّد المسؤول الألماني وقوف بلاده إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها استعادة الأمن والاستقرار، وإحلال السلام باليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

الحكومة العراقية تنفي دعوة الرئيس السوري لـ«قمة دول الجوار»

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب