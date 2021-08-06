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القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده
في برقيتَيْن من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الحسن واتارا؛ رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس الحسن واتارا؛ رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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