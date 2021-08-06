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تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:54 صباحاً
احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:46 صباحاً
عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:40 صباحاً
جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:25 صباحاً
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:19 صباحاً
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان!
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:11 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مناورات روسية أوزبكية طاجيكية قرب أفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 06 أغسطس 2021 12:36 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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