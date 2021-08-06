أخبار عاجلة

تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات -
احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج -
عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين -
جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش -
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنفيذ 2643 حكمًا قضائيًا في القليوبية

Print
تنفيذ 2643 حكمًا قضائيًا في القليوبية تنفيذ 2643 حكمًا قضائيًا في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام في مديرية أمن القليوبية، 2643 حكما قضائيا متنوعا على متهمين هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بقيام حملة أمنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم والهاربين واسفرت عن تنفيذ 2643 حكم قضائى متنوع وضبط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعه كما تم ضبط عاطلين بحوزتهم قطعتين سلاح ابيض «سنجة» وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات

تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الهندسية - الرياضيات

عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين

عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة