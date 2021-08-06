تنفيذ 2643 حكمًا قضائيًا في القليوبية

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نفذت مباحث تنفيذ الأحكام في مديرية أمن القليوبية، 2643 حكما قضائيا متنوعا على متهمين هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بقيام حملة أمنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم والهاربين واسفرت عن تنفيذ 2643 حكم قضائى متنوع وضبط 4 عاطلين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعه كما تم ضبط عاطلين بحوزتهم قطعتين سلاح ابيض «سنجة» وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.