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توقيع الكشف المجاني على 1889 مواطنًا خلال القوافل الطبية في أسوان

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توقيع الكشف المجاني على 1889 مواطنًا خلال القوافل الطبية في أسوان توقيع الكشف المجاني على 1889 مواطنًا خلال القوافل الطبية في أسوان

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المنشية بحري بمركز كوم امبو، وقرية الزنيقة بمركز ادفو .

واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 1889 مواطن. وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

المصرى اليوم

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