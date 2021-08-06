للتأكد من الالتزام بالتخفيضات.. حملات مكثفة على محلات الأوكازيون الصيفي بالمنيا

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أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، استمرار الحملات المكثفة على المحال المشاركة في الاوكازيون الصيفي ، والحاصلة على ترخيص، لمتابعة مدى الالتزام بوضع الأسعار السابقة، والتخفيض للاوكازيون.

وحذر " يوسف " قيام أصحاب بعض المحال بوضع لافتات الاوكازيون دون الحصول علي ترخيص ، سيتم الإحالة للنيابة العامة. كما حذر أصحاب المحال المشاركة بالاوكازيون، بالالتزام بالأسعار، والخامات المعروضة.

وقال " يوسف " نقوم حاليا ، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بفحص طلبات جديدة من أصحاب المحلات للمشاركة في الاوكازيون ، بجميع مدن المحافظة التسع.