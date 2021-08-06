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اليوم .. ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لأمراض القلب في المنيا

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اليوم .. ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لأمراض القلب في المنيا اليوم .. ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لأمراض القلب في المنيا

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تختتم، الجمعة، الهيئة العامة للتامين الصحية مؤتمرها السنوي الثالث لأمراض القلب، بمدينة المنيا، حيث يناقش المؤتمر للعام الثالث على التوالي أمراض القلب وطرق العلاج المتطورة والحديثة.

وقال الدكتور أحمد سعد، مدير عام فرع المنيا للتأمين الصحي، ناقش المشاركون كل ما هو جديد في أمراض القلب وعلاقة أمراض القلب وتخثر الدم بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والعلاج.

وأضاف «سعد»، شمل برنامج المؤتمر كل ما هو جديد عن أمراض القلب وضغط الدم لدي السيدات الحوامل، وكذلك الطرق الحديثة والأدوية المستحدثة في علاج أمراض القلب. بهدف رفع كفاءة الأطباء داخل محافظة المنيا في علاج أمراض القلب والارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة في التأمين الصحي ونشر الوعي الطبي عن كل ما هو جديد في أمراض القلب بين أطباء المحافظة .

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة، مديرة إدارة التدريب بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور احمد محمود مدير عام مستشفي التأمين الصحي، وذلك بتنسيق كلا من الدكتور محمود معتوق (رئيس المؤتمر ) والدكتور الحسيني على جمعه (سكرتير عام المؤتمر) وسوف يشارك في المؤتمر كبار أساتذة أمراض القلب في مختلف الجامعات المصرية .

المصرى اليوم

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