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التعليم العالي: 30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (تفاصيل)

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التعليم العالي: 30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (تفاصيل) التعليم العالي: 30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (تفاصيل)

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس الSTEM مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة وغيرها من المتطلبات لديها، وتتولى وزارة التعليم العالى ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، علماً بأنه آخر موعد للتقدم 19/8/2021.

وقالت الوزارة، إن الشروط هي أن يكون مصري الجنسية، والتحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM أو مدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي، أو حاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020- 2021 بمجموع درجات لا تقل عن 95٪ من المدارس الحكومية أو ما يعادلها، وله مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع، ولديه مهارات قيادية، والتقدم للقبول في منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد، ولديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.

كما يجب أن يجتاز متطلبات القبول بالجامعة الأمريكية وهي نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17، وللحفاظ على المنحة الدراسية يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

وأشارت الوزارة إلى أن التقدم من خلال الدخول على موقع الوزارة الموضح أدناه لمليء الاستمارة والتسجيل:

«https://govscholar.mohesr.gov.eg/auc/»

للدعم الفني والاستفسارات، رجاء التواصل مع الإدارة المركزية للتعاون الثقافي بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات على: govscholar.support@mohesr.gov.eg

intorg.cdcc@mohesr.gov.eg

المصرى اليوم

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