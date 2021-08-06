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ضبط ١.٦ طن ملح طعام بدون فواتير داخل محل مواد غذائية في الشرقية

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ضبط ١.٦ طن ملح طعام بدون فواتير داخل محل مواد غذائية في الشرقية ضبط ١.٦ طن ملح طعام بدون فواتير داخل محل مواد غذائية في الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن قطاع تموين جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقى حسن، رئيس القطاع، حملة تفتيشية على التجار التموينيين والمحال التجارية والمخابز، أسفرت جهودها عن تحرير محضر رقم 2213 جنح ضد المواطن «ب .ج .ع» صاحب محل جملة مواد غذائية، وتم ضبط 1625 كجم ملح طعام لعدم الإحتفاظ بفواتير الملح، والمحضر رقم 2214 جنح ضد «ه .ص .ع» القائم بإدارة مصنع لصناعة مواسير الكرتون بقرية إبراهيم العايدى، وتم ضبط عدد 3 براميل غراء نباتى بإجمالى وزن 375 كجم مجهول المصدر.

كما تم تحرير المحضر رقم 2215 جنح ا .د. ط ضد التاجرة التموينية «ع .ش .ا .ج» بقرية السعادات لعدم ممارسة النشاط، والمحضر رقم 2216 جنح ا .د .ط ضد التاجرة التموينية«إ .ص .أ»، لعدم إعلانها عن السلع التموينية، والمحضر رقم 2217 جنح ا .د .ط ضد المواطن «ك .م .ع» صاحب محل مشويات لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات التي تقدم للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير ٩ محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

المصرى اليوم

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