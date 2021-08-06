أخبار عاجلة

احتفاء وهدايا.. "رئاسة الحرمين" تكثّف برامجها لاستقبال معتمري الخارج -
عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين -
جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش -
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

"الداخلية" تُقدم المساعدات العينية لأسر المسجونين والمفرج عنهم

Print
"الداخلية" تُقدم المساعدات العينية لأسر المسجونين والمفرج عنهم "الداخلية" تُقدم المساعدات العينية لأسر المسجونين والمفرج عنهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بتوزيع المساعدات العينية على عدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم ، وذلك فى إطار برامج الرعاية اللاحقة المقدمة لهم ، وحرصاً من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم.

وتم توزيع المساعدات خلال الفاعلية التى أقيمت بإتحاد الشرطة الرياضى ، ومن جانبهم قدم أسر المسجونين والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع ، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين

عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات