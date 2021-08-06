المؤبد لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بأطفيح

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، عاطلين بالسجن المؤبد في اتهامهما بسرقة 8 أشخاص بالإكراه بأطفيح، صدر الحكم برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين أحمد م ع م م، 22 سنة ، عامل، رمضان ح ع م، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة سرقا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليهم بالإكراه بأن باغتهم أثناء توقفهم لإصلاح سيارة الأول بأحد الطرق العامة، وأشهر أحدهما سلاح ناري بندقية آلية وأشهر الآخر سلاح أبيض واقتادهم إلي منطقة جبلية فبث الرعب في نفسهم، وشلا مقاومتهم واستولى على المسروقات وما أن حاول المجني عليه الرابع المقاومة حتى أطلق المتهمون الأول صوبه أعيرة نارية أحدثت به وبالمجني عليه الثالث إصابات، فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المـسروقات وفرا بها هاربين.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ناري بندقية حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا سلاح أبيض.