المؤبد لعاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بأطفيح

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، عاطلين بالسجن المؤبد في اتهامهما بسرقة 8 أشخاص بالإكراه بأطفيح، صدر الحكم برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين أحمد م ع م م، 22 سنة ، عامل، رمضان ح ع م، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة سرقا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليهم بالإكراه بأن باغتهم أثناء توقفهم لإصلاح سيارة الأول بأحد الطرق العامة، وأشهر أحدهما سلاح ناري بندقية آلية وأشهر الآخر سلاح أبيض واقتادهم إلي منطقة جبلية فبث الرعب في نفسهم، وشلا مقاومتهم واستولى على المسروقات وما أن حاول المجني عليه الرابع المقاومة حتى أطلق المتهمون الأول صوبه أعيرة نارية أحدثت به وبالمجني عليه الثالث إصابات، فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المـسروقات وفرا بها هاربين.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ناري بندقية حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا سلاح أبيض.