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حبس أمين شرطة قتل شقيقين في مشاجرة بسبب مخالفة مرورية بشبين القناطر

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حبس أمين شرطة قتل شقيقين في مشاجرة بسبب مخالفة مرورية بشبين القناطر حبس أمين شرطة قتل شقيقين في مشاجرة بسبب مخالفة مرورية بشبين القناطر

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قررت نيابة شبين القناطر حبس أمين شرطة بمرور القليوبية لاتهامه بقتل شقيقين اطلق عليهما الرصاص إثر مشاجرة بينهم بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية لإحدي السيارات فحاولا المجني عليهما إثناءه عن تحرير المخالفة فحدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة اطلق خلالها المتهم اعيرة نارية اصابت الشقيقين وتم نقلهما للمستشفي حيث لقيا مصرعهما خلال محاولة إنقاذهما

وكان قد لقي شقيقين مصرعهما إثر قيام امين شرطة بوحدة مرور شبين القناطر بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري في مشاجرة مع المجني عليهما على مزلقان نوي مركز شبين القناطر لإعتراضهما على تسجيل مخالفه مرورية لهما وتم نقل الجثتين للمستشفي وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثتي المجني عليهما

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شبين القناطر يفيد بوجود مشاجرة بمزلقان نوي دائرة المركز بين امين شرطة ومواطنين شقيقين وقيام الاول بإطلاق الرصاص عليهما مما ادي إلى وفاتهما وتجمهر الأهالي

بالإنتقال تبين محاولة المجني عليهما أخذ دفتر المخالفات من امين الشرطة المتهم لتسجيله مخالفات مرورية لهما فقام امين الشرطة بإطلاق الرصاص عليهما مما ادي لوفاتهما خلال تلقيهما العلاج داخل مستشفي قليوب

فتجمهر الأهالي وقاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات حيث تمكنت اجهزة الامن من السيطرة على الموقف وفض التجمهر بالقنابل المسيلة للدموع وصرحت النيابة بدفن الجثتان

المصرى اليوم

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