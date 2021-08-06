فحص 1100 مواطن بقريه شما بالمنوفية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة»

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أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً أن تلك المبادرات يتم تنفيذها تزامناً مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم الكشف على (1100) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية وذلك بمركز شباب قريه شما بمركز أشمون خلال القافلة الـ30 للمبادرة الرئاسية «نور حياة»، موضحاً بأن القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر والمستشفى العسكري بشبين الكوم.

وثمن الدور الرائد لصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.