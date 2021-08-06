أخبار عاجلة

عبدالعاطي: تحديث الري يساهم في حل مشاكل اختناقات المياه والحد من شكاوى المزارعين -
جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش -
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فحص 1100 مواطن بقريه شما بالمنوفية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة»

Print
فحص 1100 مواطن بقريه شما بالمنوفية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» فحص 1100 مواطن بقريه شما بالمنوفية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً أن تلك المبادرات يتم تنفيذها تزامناً مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم الكشف على (1100) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية وذلك بمركز شباب قريه شما بمركز أشمون خلال القافلة الـ30 للمبادرة الرئاسية «نور حياة»، موضحاً بأن القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق تحيا والمستشفى العسكري بشبين الكوم.

وثمن الدور الرائد لصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات

ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات