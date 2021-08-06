في ظروف غامضة.. مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع بالمنوفيه

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لقيت ربة منزل مصرعها بقرية كفر مليج التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية في ظروف غامضة، بعد سقوطها من شرفة منزلها بالدور الرابع، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بمصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها بالدور الرابع، وذلك بقرية كفر مليج دائرة المركز، فأمر على الفور بتشكيل قريق بحث لتوضيح ملابسات الحادث، كما تم نقل الجثة إلى مستشفى بركة السبع المركزي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي، وأخطرت النيابة للتحقيق.