اتحاد الكاراتيه : جيانا فاروق فرحة متوقعة .. وستتمكن من تخطي لاعبة الصين

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قال حسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه أن تأهل البطلة المصرية جيانا فاروق لاعبة مصر والنادى الأهلى إلى نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020 أفضل تعويض عن خروج لاعبي الكاراتيه بالأمس .

وقال عجور في تصريحات لبرنامج «طوكيو 2020»، «يوم إيجابى بالنسبة لنا بعد يوم عاصف من نتائج لاعبينا لكن جيانا عوضتنا، وكانت فرحة متوقعة، وجيانا بذلت مجهود كبير وأتمنى تتويجها بالميدالية الذهبية».

وأضاف: البطلة الصينية قوية وهذا يعتبر نهائى مبكر وليس نصف نهائى، لكن جيانا مع مدربها سيتمكنان من الوصول للنتيجة المطلوبة وتخطى لاعبة الصين.