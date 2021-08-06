الجيش الإسرائيلي يشن غارات على لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، الجمعة، أنه يشن غارات على لبنان ردا على إطلاق صواريخ أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.

وقال بيان عسكري بعيد إطلاق أكثر من 10 صواريخ على إسرائيل تم اعتراض معظمها بحسب القوات الاسرائيلية، فإن «الجيش الإسرائيلي يضرب مصادر إطلاق (الصواريخ) في لبنان».

وكان حزب الله أعلن الجمعة إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

وقالت تل أبيب إنها جاءت رداً على صواريخ أطلقت باتجاهها.

وذكر الحزب في بيان، أنه «عند الساعة 11،15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة وردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات (...) في المقاومة بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم».

وهذه هي المرة الأولى منذ تصعيد عسكري بين الطرفين في العام 2019 التي يعلن فيها حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان «أطلقت أكثر من 10 صواريخ من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية. معظم الصواريخ اعترضها نظام الدفاع الجوي».

وأضاف أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق غير مأهولة.

والخميس، شنت القوات الإسرائيلية للمرة الأولى منذ سنوات غارات جوية على جنوب لبنان رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن آخر غاراته الجوية المعلنة على لبنان تعود للعام 2014 ووقعت في أعقاب تبادل لإطلاق النار شهدته المنطقة الحدودية. واستهدفت تلك الغارات الحدود مع سوريا.

ولم تستهدف إسرائيل بغارات جوية منذ 2006 معاقل لحزب الله في الجنوب اللبناني.

ويعود آخر توتر عسكري بين الطرفين إلى العام 2019 حين استهدف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية في هجوم قال إنه رد على هجومين «إسرائيليين» ضدّه في سوريا ولبنان.

وكان حزب الله توعد في حينه بالرد على مقتل اثنين من عناصره في أغسطس 2019 في غارة إسرائيلية قرب دمشق، وعلى اتهامه إسرائيل بشنّ هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.