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حزب الله يعلن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على غارات

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حزب الله يعلن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على غارات حزب الله يعلن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على غارات

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أعلن حزب الله الجمعة إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

وقالت الدولة العبرية إنها جاءت رداً على صواريخ ألقت باتجاهها.

وذكر الحزب في بيان، أنه «عند الساعة 11،15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة وردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات (...) في المقاومة بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم».

المصرى اليوم

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