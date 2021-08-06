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رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني يتفقد مقر الدراسة بالبرامج المشتركة الجديد بـ«الإسكندرية»

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استقبل عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والوفد المرافق له، اليوم حيث تفقد مقر الدراسة والبرامج المشتركة بين الجانبين وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، وذلك في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبينية، والإرتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الإلكتروني المدمج.

وقال «قنصوه»، إن جامعة الإسكندرية أعدت مقراً بكلية التجارة ليكون مركزاً دراسياً مناسباً ومستقراً للعملية التعليمية المرتبطة بالبرامج المشتركة، وما تحتاج إليه من مكتبات وكتب ومراجع ومعامل حاسب آلى وخلافه للطلاب المسجلين بهذه البرامج.

وأشار «عبدالسلام»، إلى أن الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني تسعى إلى نشر مفهوم التحول الرقمي، لما له من ميزات عديدة حيث يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة، لافتاً أن النظام التعليمي للجامعة يقوم على مفهوم «التعليم المدمج/الهجين» والذي يجمع بين الدراسة وجهاً لوجه والدراسة عن بعد باستخدام وسائل إلكترونية تفاعلية منها مؤتمرات الفيديو video conference والفصول الافتراضية virtual classrooms والمقررات الإلكترونية e-courses.

رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى يتفقد مقر الدراسة بالبرامج المشتركة الجديد بـ"الاسكندرية"(صور)
رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى يتفقد مقر الدراسة بالبرامج المشتركة الجديد بـ"الاسكندرية"(صور)
رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى يتفقد مقر الدراسة بالبرامج المشتركة الجديد بـ"الاسكندرية"(صور)

المصرى اليوم

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