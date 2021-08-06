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250 محضر للتجار المخالفين في حملة بقري ومدينة دسوق

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قام المحاسب السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعينة بالقيام بحمله مفاجئة للمرور المفاجئ على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة بنطاق مركز ومدينة دسوق، وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 250 مخالفة بالمدينة والقرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

دسوق
دسوق
دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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