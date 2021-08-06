أقدم وأشهر متنزه بالإسكندرية يحتضر.. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و«نصبات الشاي» (صور وفيديو)

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لو قادك القدر لقضاء وقت للتنزه واسترجاع الماضى، وطاوعتك قدماك للذهاب إلى حديقة ميدان التحرير، المعروفة بـ«حديقة المنشية»، أقدم وأشهر حديقة تنزه في الإسكندرية، الواقعة في نطاق حى الجمرك، ننصحك بتغيير وجهتك إلى أي مكان آخر، حيث لم تعد الحدائق حدائق، كونها تحتضر وتصارع الموت وحدها في مواجهة تلال القمامة التي غطت ما تبقى من أعواد النجيل، فلا مسطحات خضراء ولا مقاعد للمرتادين ولا زهور تتلألأ كمان يتمنى السكندريون.

«المصرى اليوم» أجرت جولة ميدانية بالصور والفيديو، في حديقة ميدان التحرير وسط الاسكندرية، لرصد الحالة المتردية للحديقة والتى باتت مهددة بالاختفاء تماما بعدما تحتضر حالياً نتيجة الإهمال الذي يسيطر عليها من كل جانب، حيث المسطحات الخضراء التي تحولت إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ونصبات الشاى التي تنتشر في كل مكان من اولها إلى اخرها، غير عابئ أصحابها بما يفعلونه من جريمة ضد التاريخ بالاعتداء الصارخ على الحديقة ومسطحاتها الخضراء، فضلاً عن الباعة الجائلين التي باتت سمة العديد من الحدائق والشوارع في الاسكندرية.

أقدم وأشهر متنزه في الاسكندرية، يواجه خطر الاختفاء، فلا حياة ولا مسطحات خضراء حتى الزهور والورود لم تسلم من مظاهر الاهمال، فضلاً عن تلال القمامة التي تزاحم الجالسين على المقاعد لقضاء «وقت بالعافية»، هرباً من متاعب وهموم الحياة، ناهيك عن تعطل النافورات التي باتت كأنها «خيال مآتة» وديكور فقط، وأصبحت عبارة عن جدران خرسانية مغطاة بالسيراميك فقط.

مرتادون قالوا لـ«المصرى اليوم»، أثناء الجولة الميدانية، إنهم لا يستطيعون الجلوس على النجيل الأخضر أو المقاعد الخشبية، بسبب أكوام القمامة التي حولت شكل المسطحات الخضراء إلى الوان أخرى بلون القمامة، محذرين من خطورة الوضع الحالى على ما هو عليه، خاصة وان حديقة المنشية تقع في موقع استراتيجى غاية في الأهمية حيث يحوى تمثال محمد على الذي تغير شكله ولونه نتيجة الاهمال وعدم الاهتمام بتصيينه، كما تعد في مواجهة أقدم محكمة في مصر وهى محكمة الاستئناف المعروفة شعبياً بـ«سراى الحقانية»، ومقر الاتحاد الاشتراكى كما تطل على موقع محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر المعروفة بـ«حادث المنشية»، وكذا جامعة سنجور بالاضافة إلى قربها من ميدان المنشية والنصب التذكارى للجندى المجهول.

وقالوا إن الحديقة يرثى لحالها على الرغم من انه من الممكن استغلالها من جانب المحافظة أفضل استغلال، باعتبارها متنفس للتنزه في الاسكندرية، مؤكدين ان الاهمال يضرب كل شيء في الحديقة من مسطحات خضراء ونافورات ومقاعد خشبية للمواطنين.

«المصرى اليوم» تجرى جولة ميدانية داخل الحديقة وترصد مظاهر الاهمال:

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)

أقدم وأشهر متنزه فى الاسكندرية يحتضر .. حديقة التحرير تحت حصار القمامة و"نصبات الشاى" والباعة الجائلين (صور وفيديو)