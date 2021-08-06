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قررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجاري.

وجاء قرار إدارة البعثة المصرية نتيجة الانجاز الذي حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر في منافسات الكاراتية هي الأولى في تاريخ اللعبة التي تقام منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة والغير مدرجة ضمن الألعاب الأولمبية حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد في تاريخ المشاركة المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.

وتخوض جيانا فاروق مباراة الدور قبل النهائي اليوم من أجل المنافسة على التأهل للنهائي ولكنها ضمنت ميدالية حيث أن لوائح المنظمة للكاراتية تنص على عدم وجود مباراة لتحديد الميدالية البرونزية ويحصل الخاسران في قبل النهائي على الميدالية البرونزية. وكان حفل الافتتاح قد حمل علم مصر خلاله علاء الدين أبوالقاسم لاعب السلاح وهداية ملاك لاعبة التايكوندو.