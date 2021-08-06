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بث مباشر .. موعد مباراة الاهلى وسيراميكا في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

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بث مباشر .. موعد مباراة الاهلى وسيراميكا في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة بث مباشر .. موعد مباراة الاهلى وسيراميكا في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

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المصري اليوم تجيب عن العديد من الأسئلة من خلال هذا التقرير

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا

يلعب النادي الأهلي المصري متصدر الدوري العام في موسم 2020-2021 ضد سيراميكا مساء السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري وذلك على ملعب وي السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من منافسات الدوري المصري .

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا و القنوات الناقلة

ما هو توقيت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ؟


تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء السبت 7 أغسطس 2021 على ملعب وي السلام في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري ؟

تعتبر بطولة الدوري المصري من أهم بطولات الدوري في المنطقة العربية والتى تفرز أندية قوية تستطيع المنافسة على البطولات القارية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز و تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت والتى تعرف شعبياً بـ اون سبورت وهى الناقل الوحيد لبطولة الدوري المصري وكأس مصر .

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة بالتساوي مع مع تفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة .

أما سيراميكا النادي الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى من الدوري المصري فقد جمع 33 نقطة يقبع بها في المركز الثاني عشر .

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المصرى اليوم

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