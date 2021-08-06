بث مباشر .. موعد مباراة الاهلى وسيراميكا في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
ماهو موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيراميكا كليوباترا ؟ ، ماهى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر في الدوري المصري ، بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى وسيراميكا في الدوري
المصري اليوم تجيب عن العديد من الأسئلة من خلال هذا التقرير
موعد مباراة الاهلى وسيراميكا
يلعب النادي الأهلي المصري متصدر الدوري العام في مصر موسم 2020-2021 ضد سيراميكا مساء السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري وذلك على ملعب وي السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 من منافسات الدوري المصري .
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا و القنوات الناقلة
ما هو توقيت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ؟
تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء السبت 7 أغسطس 2021 على ملعب وي السلام في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر .
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري ؟
تعتبر بطولة الدوري المصري من أهم بطولات الدوري في المنطقة العربية والتى تفرز أندية قوية تستطيع المنافسة على البطولات القارية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز و تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت والتى تعرف شعبياً بـ اون سبورت وهى الناقل الوحيد لبطولة الدوري المصري وكأس مصر .
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة بالتساوي مع الزمالك مع تفوق الفريق الأحمر بفارق المواجهات المباشرة .
أما سيراميكا النادي الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى من الدوري المصري فقد جمع 33 نقطة يقبع بها في المركز الثاني عشر .
..