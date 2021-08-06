قالوا عن الكفراوي.. سبلة: كان حدوته مصرية.. وبصل: ننتظر تأبينا لائقا

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تزايدت حالة من الحزن في محافظة دمياط وتحديدا في قرية كفرسليمان مسقط رأس المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق والذي رحل الخميس عن عمر يناهز ٩١ عاما.

يقول الكاتب الصحفي مجدي سبله رئيس محلس إدارة مؤسسة دار الهلال سابقا وأحد أبناء مركز كفرسعد: الكفراوي كان «حدوتة مصرية» فهو كان يتمتع بقبول شديد وبساطة جعلته أقرب الوزراء لقلب جموع الشعب المصري، واكثرهم نقاء وحسن السمعه، فهو لم يتكسب من منصبه رغم مكوثه به طوال ١٧ عاما كان خلالها وزير إسكان الغلابه

وأضاف سبله: خلال لقاءاتي السابقة معه عمري ما حسسني إني بتكلم مع وزير، وكان محبا لأهل بلدته وعاشقا لدمياط

وقال ضياء على بصل عضو محلس النواب عن محافظة دمياط: الكفراوي كان ودودا ودائم السؤال عن أحوال معارفه ومجاملا ولا يميل لبريق السلطة ولم تجذبه زهوةً المال، وشدد بصل على ضرورة تكريمه بالشكل اللائق قائلا: لابد أن تعد المحافظة تأبينا لائقا بمكانته وتاريخه المشرف، علاوة على ما قدمه لدمياط من إنحازات وفي مقدمتها إنشاء مدينة دمياط الجديدة وكذلك ميناء دمياط .

وكانت عائلة الكفراوي أعلنت نبأ وفاته ظهر اليوم الخميس، فيما قالت مصادر مطلعه أن الراحل ستشيع جنازته غدا الجمعه من مسجد المشير بالتجمع الخامس .