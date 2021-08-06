محمد حماقي يطرح كليب «زيها مين»

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طرح المطرب محمد حماقي كليب أغنية «زيها مين» أحدث أغنيات الصيف، كلمات وألحان المبدع عزيز الشافعي.



أغنية «زيها مين» هي الأغنية الأكثر انتظاراً من ألبوم حماقي الذي طال انتظاره بعد ألبوم «كل يوم من ده» عام 2019 الذي من المقرر إطلاقه بواسطة Sony Music قريبًا جدًا، وذلك بعد إصدار أغنية «حياتك في صورة» و«ياللي عالم بينا» في وقت سابق من هذا العام.

معروف أن حماقي هو سوبر ستار مصري ولد في 4 نوفمبر 1975 بالقاهرة، بدأ الغناء في سن مبكرة للغاية خلال الحفلات والفعاليات المدرسية السنوية، وقاده حبه وشغفه للموسيقى إلى التخرج من كلية التربية الموسيقية. يتميز بالإنسانية وهو حاليًا سفير لحملة «عالم خالٍ من التهاب الكبد فيروس C» بدعم من Tour N Cure.